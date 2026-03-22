«Мне угрожали убийством»: Паапа Эссьеду — о роли Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер»

«Мне угрожали убийством»: Паапа Эссьеду — о роли Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер»
Издание The Times взяло интервью у исполнителя роли Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер» Паапы Эссьеду. Он рассказал о своём отношении к франшизе.

По словам артиста, он обожал читать «Гарри Поттера» в детстве. Решение об участии в новом проекте ему далось тяжело, ведь сниматься придётся долго. Кроме того, Эссьеду заявил, что ему угрожали убийством в соцсетях, когда узнали, что он будет играть Северуса Снейпа.

Я обожал Гарри Поттера. Я никогда не смотрел фильмы, но книги были для меня способом отвлечься от повседневности, когда другие вещи давались мне с трудом. Играть в сериале — это серьёзное решение. К моменту окончания мне исполнится 45, и я понимаю, что моя жизнь сильно изменится, но я должна просто смириться с этим. Реальность такова, что если я посмотрю в соцсети, то увижу, как кто-то пишет: «Я приду к тебе домой и убью тебя». Хотя я надеюсь, что со мной всё будет в порядке, никто не должен сталкиваться с этим, выполняя свою работу.

Съёмки первого сезона «Гарри Поттера» подходят к концу в Великобритании. Премьера шоу состоится в начале 2027 года в онлайн-кинотеатре HBO Max.

О потенциальном Волан-де-Морте в сериале:
