По сериалу «Во все тяжкие» планировали выпустить VR-игру — СМИ

Комментарии

Издание MP1st рассказало о невыпущенных проектах Firesprite — студии, входящей в состав PlayStation Studios. По данным СМИ, разработчики работали над VR-игрой по культовому сериалу «Во все тяжкие».

Авторы работали над проектом в 2017-2018 годах и планировали выпустить его для первой гарнитуры PSVR. В игре должен был быть короткий сюжет, где пользователи могли посетить знакомые по сериалу локации, такие как пустыня Нью-Мексиско и двор Уолтера Уайта. В итоге проект так и не анонсировали, хотя о его существовании говорил в 2022 году автор шоу Винс Гиллиган.

Студия Firesprite известна по VR-играм Horizon Call of the Mountain и The Persistence. Помимо игры по «Во все тяжкие», они работали над научно-фантастическим хоррором в духе Dead Space. Однако проект так и не выпустили.

