«Не хочу выходить на улицу»: Барри Кеоган — о травле в соцсетях из-за его внешности

«Не хочу выходить на улицу»: Барри Кеоган — о травле в соцсетях из-за его внешности
На радиошоу The Morning Mash Up гостем стал звезда фильмов «Острые козырьки: Бессмертный человек» и «Солтбёрна» Барри Кеоган. Он рассказал, как столкнулся с травлей в соцсетях из-за внешности.

По словам артиста, в интернете появилось слишком много ненависти в его адрес. Кеоган отметил, что из-за критики своей внешности он замкнулся в себе и не хочет выходить на улицу.

В интернете много ненависти. Меня сильно критикуют за мою внешность, и это уже перебор. Знаете, все через это проходят, но из-за подобного отношения я стал избегать публичности. Это заставило меня замкнуться в себе — я не хочу посещать какие-либо места и выходить на улицу.

Кеоган также заявил, что отстранился от соцсетей, но иногда заходит туда, чтобы посмотреть на реакцию аудитории на какой-либо фильм. По словам артиста, к сожалению, большинство зрителей всё ещё критикуют его за внешность.

О новом фильме с Барри Кеоганом:
Трогательный финал «Острых козырьков»: каким получился фильм «Бессмертный человек»
Трогательный финал «Острых козырьков»: каким получился фильм «Бессмертный человек»
