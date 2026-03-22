Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Появился опенинг второго сезона аниме «Дорохедоро»

Появился опенинг второго сезона аниме «Дорохедоро»
Компания TOHO Animation представила опенинг второго сезона аниме «Дорохедоро». Песню под названием Zettai Must Danmen для заставки продолжения выпустила группа (K)NoW_NAME, которая работала над первым сезоном.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation チャンネル. Права на видео принадлежат TOHO Animation.

«Дорохедоро» рассказывает о человеке-ящере Каймане, который охотится на магов в мрачном городе Дыра, пытаясь вернуть себе память и человеческий облик. В продолжении появится опасная банда Крестоглазых, которая охотится на магов.

Премьера второго сезона «Дорохедоро» на стриминговом сервисе Netflix состоится 1 апреля. Режиссёром продолжения вновь стал Юитиро Хаяси, работавший над популярным аниме «Атака титанов». Первый сезон вышел в 2020 году и был высоко оценён зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 8 баллов из 10.

О другом популярном аниме:
«Магическая битва» после Сибуи: почему новый сезон так сильно разочаровывает
