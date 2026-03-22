Появился опенинг второго сезона аниме «Дорохедоро»

Компания TOHO Animation представила опенинг второго сезона аниме «Дорохедоро». Песню под названием Zettai Must Danmen для заставки продолжения выпустила группа (K)NoW_NAME, которая работала над первым сезоном.

«Дорохедоро» рассказывает о человеке-ящере Каймане, который охотится на магов в мрачном городе Дыра, пытаясь вернуть себе память и человеческий облик. В продолжении появится опасная банда Крестоглазых, которая охотится на магов.

Премьера второго сезона «Дорохедоро» на стриминговом сервисе Netflix состоится 1 апреля. Режиссёром продолжения вновь стал Юитиро Хаяси, работавший над популярным аниме «Атака титанов». Первый сезон вышел в 2020 году и был высоко оценён зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 8 баллов из 10.