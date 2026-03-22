Расписание выхода детективного сериала «Чёрная графиня»
26 марта стартует детективный сериал «Чёрная графиня». Шоу расскажет о том, как в Москве и Петербурге вот уже год гремит сенсационное театральное событие, которое смывает границу между художественным вымыслом и действительностью. 12-е шоу начинается, но в этот раз всё идёт не по сценарию, что приводит к трагической гибели одного из актёров. Зрители и актёры оказываются изолированными от внешнего мира.
В первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 14 мая.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|26 марта
|2-я серия
|2 апреля
|3-я серия
|9 апреля
|4-я серия
|16 апреля
|5-я серия
|23 апреля
|6-я серия
|30 апреля
|7-я серия
|7 мая
|8-я серия
|14 мая
О другом популярном сериале:
