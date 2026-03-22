«Большая ответственность для нас»: Вин Дизель — о съёмках «Форсажа 11»

Звезда серии фильмов «Форсаж» Вин Дизель опубликовал пост, посвящённый гоночной франшизе. Актёр рассказал о работе над финальной лентой в серии.

По словам Дизеля, на авторов 11-й части «Форсажа» возложена большая ответственность. У серии огромное количество фанатов, и разочаровать их нельзя. Актёр также рад, что местом действия финального фильма станет Лос-Анджелес, с которого и начиналась франшиза.

Есть особая ответственность, которая ложится на плечи создателей финальной части. Чувствуешь ответственность перед всеми, кто вложил силы, чтобы дойти до этого момента, перед фанатами, которые остались. К этому нельзя относиться легкомысленно. И когда ты узнаёшь, что возвращаешься в Лос-Анджелес, на улицы, где всё началось, что-то встаёт на свои места. Город, который сделал первый фильм живым, всё ещё здесь. Возвращение домой, чтобы достойно завершить всё. Это не логистика. Это подарок.

Премьера «Форсажа 11» состоится 17 марта 2028 года. Картина выйдет под названием Fast Forever. Ранее стало известно, что сценарий к ленте напишет автор «Иллюзии обмана 3» Майкл Лессли.