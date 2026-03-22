Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сериал У меня очень плохое предчувствие, Нетфликс, 1 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода хоррор-сериала «У меня очень плохое предчувствие» от Netflix
26 марта состоится премьера сериала «У меня очень плохое предчувствие» — хоррор-шоу, продюсерами которого выступили авторы «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы. Проект расскажет о молодой паре, которая отправляется в поместье семьи жениха за неделю до свадьбы. В один момент в доме начинают происходить жуткие вещи.

В первый сезон войдёт восемь серий — все эпизоды выйдут на стриминговом сервисе Netflix одновременно. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «У меня очень плохое предчувствие»

ЭпизодДата выхода
1-я серия26 марта
2-я серия26 марта
3-я серия26 марта
4-я серия26 марта
5-я серия26 марта
6-я серия26 марта
7-я серия26 марта
8-я серия26 марта
