Геймплейный трейлер Marvel Tokon — файтинг выйдет 6 августа

Студия Arc System Works представила геймплейный трейлер Marvel Tokon: Fighting Soul. В ролике авторы показали различных персонажей из предстоящего файтинга.

Так, в игре появится Пени Паркер — альтернативная версия Человека-паука, знакомая поклонникам по мультфильму «Человек-паук: Через вселенные». Как и в анимационной картине, она появится со своим роботом SP//dr, который будет помогать ей в боях. По сюжету, героиня войдёт в отряд «Удивительные стражи» вместе с Мисс Марвел, Человеком-пауком и Звёздным лордом.

Marvel Tokon: Fighting Soul выйдет 6 августа на ПК и PlayStation 5. Проект представляет собой файтинг, в котором игрокам предстоит сражаться в режиме 4 на 4. Персонажей можно будет менять во время поединка.