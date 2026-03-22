Трейлер британской комедии «Дом Сэвидж» с Ричардом Э. Грантом — выход 5 июня

Компания Paramount Pictures представила трейлер фильма Savage House («Дом Сэвидж»). Британская комедия выйдет в мировом прокате 5 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures UK. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Действие картины разворачивается в Англии XVIII века во время эпидемии оспы. Фильм расскажет о сэре Чонси и леди Сэвидж, которые пытаются добиться власти, оставляя за собой хаос и убитых людей.

Главные роли исполнили Ричард Э. Грант («Локи»), Клэр Фой («Дыши ради нас»), Себастьян Арместо («Пираты Карибского моря: На странных берегах»), Роджер Эштон-Гриффитс («Лобстер») и другие актёры. Режиссёром выступил Питер Гланц («Вельвет»).