Стильные кадры комедии «Последствия» с Киану Ривзом и Кэмерон Диас — выход 10 апреля

Компания Apple представила стильные кадры фильма «Последствия». Чёрная комедия выйдет на стриминговом сервисе Apple TV уже 10 апреля.

Лента расскажет о неудачливом голливудском актёре Рифе Хоуке, которого начинают шантажировать публикацией загадочного видео. В попытках спасти свою карьеру герой решает объехать всех знакомых, кого мог обидеть.

Главную роль исполнил звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Киану Ривз. В фильме также сыграли Кэмерон Диас («Маска»), Мэтт Бомер («Попутчики»), Кайя Гербер («Американская история ужасов») и другие актёры. Одного из персонажей воплотил на экране знаменитый артист Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит») — он также выступил режиссёром проекта.