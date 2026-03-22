«Проект «Конец света» с Райаном Гослингом показал лучший старт 2026 года

По итогам первых выходных сборы фильма «Проект «Конец света» достигли $ 80,5 млн в США. Картина стала лидером проката, обогнав мультфильм «Прыгуны».

Научно-фантастическая лента показала лучший старт 2026 года. До этого рекорд принадлежал хоррору «Крик 7», собравшему $ 63 млн в первый уикенд. Кроме того, «Проект «Конец света» продемонстрировал лучший дебют в первые выходные для кинокомпании Amazon MGM — ранее рекорд установила их картина «Крид 3», собравшая на старте $ 58 млн.

По всему миру фильм с Райаном Гослингом собрал $ 140 млн. Картине предрекали старт в $ 65 млн, но она оказалась гораздо успешнее. Учитывая, что бюджет ленты составил $ 200 млн, она имеет все шансы окупиться.

«Проект «Аве Мария» рассказывает об учёном Райланде Грейсе, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.