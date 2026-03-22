FL4MUS и zorte сыграют за BetBoom Team на BC Game Masters и Stake Ranked в CS 2

BetBoom Team выступит на BC Game Masters Championship 1 и Stake Ranked 1 с двумя заменами.

По данным OFFSTAGE, Артём ArtFr0st Харитонов и Даниил d1Ledez Кустов пропустят турниры из-за визовых проблем. Их заменят Александр zorte Загодыренко и Тимур FL4MUS Марьев.

Состав BetBoom Team на ближайших турнирах:

Кирилл Boombl4 Михайлов

Александр zorte Загодыренко

Павел s1ren Оглоблин

Тимур FL4MUS Марьев

Кирилл Magnojez Роднов

Артём Fierce Иванов (тренер)

Оба турнира имеют ключевое значение для команды в борьбе за инвайт на мэйджор в Кёльне — BetBoom занимает 19-е место в европейском рейтинге VRS. FL4MUS ранее выступал за Virtus.pro и находился на правах аренды в OG. Zorte в 2026 году играл за TDK.

BC Game Masters Championship 1 пройдёт с 24 по 26 марта в Румынии, Stake Ranked 1 — с 1 по 4 апреля в Испании.