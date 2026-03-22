Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FL4MUS и zorte сыграют за BetBoom Team на BC Game Masters и Stake Ranked в CS 2
Комментарии

BetBoom Team выступит на BC Game Masters Championship 1 и Stake Ranked 1 с двумя заменами.

По данным OFFSTAGE, Артём ArtFr0st Харитонов и Даниил d1Ledez Кустов пропустят турниры из-за визовых проблем. Их заменят Александр zorte Загодыренко и Тимур FL4MUS Марьев.

Состав BetBoom Team на ближайших турнирах:

  • Кирилл Boombl4 Михайлов
  • Александр zorte Загодыренко
  • Павел s1ren Оглоблин
  • Тимур FL4MUS Марьев
  • Кирилл Magnojez Роднов
  • Артём Fierce Иванов (тренер)

Оба турнира имеют ключевое значение для команды в борьбе за инвайт на мэйджор в Кёльне — BetBoom занимает 19-е место в европейском рейтинге VRS. FL4MUS ранее выступал за Virtus.pro и находился на правах аренды в OG. Zorte в 2026 году играл за TDK.

BC Game Masters Championship 1 пройдёт с 24 по 26 марта в Румынии, Stake Ranked 1 — с 1 по 4 апреля в Испании.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android