Сборы мультфильма «Прыгуны» от Pixar достигли $ 240 млн

По итогам третьих выходных сборы мультфильма «Прыгуны» достигли $ 120 млн в США. Картина опустилась на вторую строчку местных чартов, уступив фантастической ленте «Проект «Конец света».

В мировом прокате анимационный фильм собрал $ 242 млн. Картина имеет все шансы окупиться и стать новым успешным проектом студии Pixar, учитывая бюджет в $ 150 млн. На высокие сборы также повлияли положительные отзывы: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 93% свежести от критиков и 94% от зрителей.

«Прыгуны» повествуют об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.