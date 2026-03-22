Kyousuke должен был оказаться в Spirit, но его переманил m0NESY — инсайд chopper

Бывший капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков на подкасте Smol Talk раскрыл подробности несостоявшегося перехода Максима kyousuke Лукина в Spirit. По словам Вишнякова, договорённости о трансфере были достигнуты, но игрока перехватили.

Chopper уточнил, что к kyousuke приходил не агент Ильи m0NESY Осипова, а сам игрок. Вишняков назвал потерю kyousuke большим упущением для Spirit.

Там не агент m0NESY пришёл к kyousuke, а сам человек, поэтому это большое упущение для Team Spirit. Были договорённости, что он будет в составе 100%, он уже должен был играть в команде. Поймали, увели. Знаешь, как на рыбалке.

О слухах, что kyousuke не хотел быть в тени donk, chopper высказался скептически — по его мнению, молодого игрока убедили, но ситуация не изменилась.

Когда тебе нужно уговорить молодого игрока, который ещё не понимает, как это всё устроено, он послушал, поверил и пошёл. Но на самом деле он так и находится в тени — только уже других игроков.

Также Вишняков подтвердил, что Spirit в своё время предлагала m0NESY присоединиться к команде, но тот отказался — на тот момент Spirit не была топ-командой.