Bilibili Gaming — чемпион First Stand 2026 по League of Legends

Bilibili Gaming стала чемпионом First Stand 2026 по League of Legends, обыграв G2 Esports со счётом 3:1 в гранд-финале. Для китайской команды это первый международный тир-1 трофей в истории.

До этого лучшими результатами BLG были вторые места на Worlds 2024, MSI 2024 и MSI 2023. Лучшим игроком финальной серии признан топлейнер Чен Bin Зебин. За победу BLG получила $ 250 тыс.

G2 вышла в финал международного турнира впервые с 2019 года. На Worlds 2019 европейская команда также уступила в решающем матче представителю Китая — FunPlus Phoenix со счётом 0:3. За второе место G2 заработала $ 150 тыс. 3-4-е места заняли Gen.G и JD Gaming.

В полуфинале G2 разгромила Gen.G 3:0, прервав серию из 19 поражений команд EMEA от LCK в формате best-of-5. First Stand 2026 проходил с 16 по 22 марта в Сан-Паулу с призовым фондом $ 1 млн.

