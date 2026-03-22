The MongolZ выбила Team Liquid с BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2

The MongolZ обыграла Team Liquid со счётом 2:0 на BLAST Open Rotterdam — Ancient завершился в овертайме, Mirage — со счётом 13:10. Для Liquid с новым игроком Марио malbsMd Самайоа турнир завершился.

За три серии в Копенгагене Liquid проиграла 13 из 14 пистолетных раундов. Несмотря на это, обе карты были конкурентными: на Ancient Liquid отыгралась с 4:10 до овертайма, но при счёте 14:14 Гаридмагнай bLitz Бямбасурэн выиграл клатч 1v3. На Mirage Аюш mzinho Батболд оформил три клатча, включая решающий в 22-м раунде.

После матча Джонатан EliGE Яблоновски отметил прогресс команды, несмотря на вылет.

Мы выглядим намного лучше. Мы почти обыграли MongolZ, которые реально сильная команда. Проиграли в овертайме, и любой из тех раундов мог пойти в нашу сторону. В этом году столько всего мешало нам сосредоточиться на игре.

The MongolZ продолжит борьбу за плей-офф — соперником монгольской команды станет победитель пары 9z — Spirit.