Расписание финального дня групповой стадии BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 23 марта, завершится групповая стадия BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт четыре матча. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на дальнейшее участие и расстановку сил в плей-офф.

Расписание матчей BLAST Open Rotterdam 2026 на понедельник, 23 марта:

14:00. Natus Vincere (Европа) — Aurora Gaming (Европа);

16:30. Team Falcons (Европа) — FURIA Esports (Южная Америка);

19:00. PARIVISION (Россия) — Team Vitality (Европа);

21:30. The MongolZ (Монголия) — Team Spirit (Россия).

BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.