«Домовёнок Кузя 2» стал лидером кинопроката России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Домовёнок Кузя 2» стал самым кассовым в прокате среди всех картин в России за выходные. Картина слбюрала за уикенд 273 млн рублей.

На втором месте расположился «Наследник», который собрал 56,2 млн рублей. За ним следуют «Сказка о царе Салтане», которой покорились 32,8 млн рублей, и «Новая тёща» со сборами в 32 млн рублей.

События «Домовёнка Кузи 2» разворачиваются спустя несколько лет после финала первого фильма. Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья – Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий.