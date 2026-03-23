«Очень-очень круто»: Эндрю Гарфилд — о трейлере «Человека-паука: Новый день»
Эндрю Гарфилда во время небольшого интервью спросили о том, смотрел ли он трейлер «Человека-паука: Новый день». Актёр ответил, что видел ролик, но его пришлось смотреть без звука.
Почему? Звезда «Нового Человека-паука» рассказал, что смотрел трейлер в гримёрном кресле и не хотел мешать людям рядом, поэтому посмотрел его именно так. Гарфилд назвал ролик «очень-очень крутым».
Я ещё не смотрел со звуком. Я смотрел без звука, потому что сидел в гримёрном кресле и не хотел никому мешать, но выглядит круто, очень-очень круто.
В зарубежный прокат новый «Человек-паук» выйдет 31 июля. К главной роли вернулся Том Холланд.
