Роберт Киркман ответил, снимут ли по «Неуязвимому» фильм

Во время разговора с Робертом Киркманов журналист ScreenRant спросил, планируется ли снять по «Неуязвимому» полнометражный фильм. Именно не мультфильм, а полноценную картину, в которой снимутся реальные актёры.

На вопрос автор комиксов не стал отвечать положительно или отрицательно. Он отметил, что пока силы всех брошены на мультсериал, а что будет дальше, наверняка не знает никто.

Сейчас мы сосредоточены на сериале и на том, чтобы он получился качественным. Безусловно, за кулисами происходят определённые подвижки, но пока мы ничего не можем раскрыть.

Новый сезон уже идёт. Он продолжает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. В продолжении герой и его друзья дают отпор Траггу, правителю планеты Вильтрум.

