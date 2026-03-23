Хейден Кристенсен покинул сеанс «Мести ситхов» со своей дочерью через 20 минут

Хейден Кристенсен, известный по роли Энакина Скайуокера в «Звёздных войнах», рассказал, что ходил на сеанс третьго эпизода, «Мести ситхов», вместе с дочерью. Правда, из кинозала они вышли уже через 20 минут после начала.

По словам Хейдена, время было уже позднее, поэтому его дочери было пора ложиться спать. А на экране Энакин как раз планировал убить графа Дуку, поэтому всё сложилось как нельзя вовремя.

Уже было поздно, и ей пора было ложиться спать. А я как раз собирался отрубить голову графу Дуку. Поэтому я подумал, что это подходящий момент для того, чтобы уйти.

Впрочем, после этого момента Кристенстен вряд ли ещё пытался смотреть со своей дочерью «Месть ситхов».