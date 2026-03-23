Создатели «Проекта «Конец света» рассказали, как долго работали над образом Рокки

Фил Лорд и Крис Миллер, снявшие «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом в главной роли, рассказали, что создавали образ Рокки около полутора лет. За это время проводили множество исследований и проводили его различные разработки.

Главным для нас было следующее: как создать что-то, с чем я смогу установить связь? У него нет лица… но хочется, чтобы он вызывал симпатию.

«Проект «Конец света» рассказывает историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Фантастическую ленту уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, до России картина доберётся 26-го числа.