Сборы фильма «Грозовой перевал» превысили $ 230 млн
Поделиться
Ещё один прошедший уикенд принёс в копилку «Грозового перевала» небольшую сумму. Теперь же кассовые сборы составляют более $ 230 млн. Бюджет ленты составил $ 80 млн, поэтому она уже давно окупилась.
Драма представляет собой экранизацию одноимённого романа Эмили Бронте. Картина расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.
Режиссёром «Грозового перевала» выступила Эмиральд Феннел, снявшая «Солтберн». В главных ролях снялись Марго Робби и Джейкоб Элорди.
Комментарии
- 23 марта 2026
-
11:13
-
10:30
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:02
-
08:31
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 22 марта 2026
-
23:07
-
21:36
-
19:01
-
18:52
-
18:50
-
18:28
-
18:18
-
17:59
-
17:31
-
16:55
-
16:27
-
15:59
-
15:27
-
14:53
-
14:29
-
13:59
-
13:29
-
12:56
-
12:30
-
11:00
- 21 марта 2026
-
23:54
-
19:00
-
18:57
-
18:35