Аня Тейлор-Джой назвала худшего персонажа, которого когда-либо играла
Аня Тейлор-Джой во время интервью рассказала, что в её карьере есть самый нелюбимый персонаж, которого ей пришлось сыграть. Это Джина Грей, одна из главных угроз героев в сериале «Острые козырьки».
Внятных причин, почему Тейлор-Джой так невзлюбила Джину, она не назвала, лишь отметив, что она действительно худшая среди всех сыгранных ей героинь.
Сериал «Острые козырьки» невероятно популярен в Аргентине. Возможно, это худший персонаж, которого я когда-либо играла. Но им он очень нравится.
Забавно, что среди фанатов Грей считается одним из самых удачных и интересных отрицательных персонажей всего сериала.
