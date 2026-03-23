Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аня Тейлор-Джой назвала худшего персонажа, которого когда-либо играла

Комментарии

Аня Тейлор-Джой во время интервью рассказала, что в её карьере есть самый нелюбимый персонаж, которого ей пришлось сыграть. Это Джина Грей, одна из главных угроз героев в сериале «Острые козырьки».

Внятных причин, почему Тейлор-Джой так невзлюбила Джину, она не назвала, лишь отметив, что она действительно худшая среди всех сыгранных ей героинь.

Сериал «Острые козырьки» невероятно популярен в Аргентине. Возможно, это худший персонаж, которого я когда-либо играла. Но им он очень нравится.

Забавно, что среди фанатов Грей считается одним из самых удачных и интересных отрицательных персонажей всего сериала.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android