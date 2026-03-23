Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умерла Кэрри Энн Флеминг, звезда «Сверхъестественного»

Комментарии

Variety сообщило, что умерла актриса Кэрри Энн Флеминг. Она известна в том числе по роли Карен Сингер, супруги Бобби Сингера, в сериале «Сверхъестественное». Актрисе был 51 год.

Джим Бивер, как раз сыгравший Бобби Сингера, подтвердил, что у Кэрри был рак груди.

Флеминг родилась 16 августа 1974 года в Дигби, Новая Шотландия. Позже она училась в старшей школе Маунт-Дуглас в Виктории, Британская Колумбия, и изучала драматическое искусство в театре «Калейдоскоп» и танцевальной труппе Kidco Theatre в том же городе. Карьера Флеминг началась с ролей в сериале «Гадюка» и фильме «Счастливый Гилмор».

Также она играла в шоу «Я – зомби».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android