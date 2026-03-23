Умерла Кэрри Энн Флеминг, звезда «Сверхъестественного»

Variety сообщило, что умерла актриса Кэрри Энн Флеминг. Она известна в том числе по роли Карен Сингер, супруги Бобби Сингера, в сериале «Сверхъестественное». Актрисе был 51 год.

Джим Бивер, как раз сыгравший Бобби Сингера, подтвердил, что у Кэрри был рак груди.

Флеминг родилась 16 августа 1974 года в Дигби, Новая Шотландия. Позже она училась в старшей школе Маунт-Дуглас в Виктории, Британская Колумбия, и изучала драматическое искусство в театре «Калейдоскоп» и танцевальной труппе Kidco Theatre в том же городе. Карьера Флеминг началась с ролей в сериале «Гадюка» и фильме «Счастливый Гилмор».

Также она играла в шоу «Я – зомби».