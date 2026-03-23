«Я их обожаю»: звезда «Офиса» Минди Кейлинг — о встречах с коллегами по сериалу

Минди Кейлинг, сыгравшая Келли Капур в «Офисе», рассказала в интервью, что она обожает встречаться с коллегами по сериалу и проводить с ними время.

По словам актрисы, особенно часто она видится с Дженной Фишер, Анджелой Кинси и Элли Кемпер. Коллеги стараются собираться вместе хотя бы раз в год, однако бывает, что это удаётся и чаще.

Мы четверо собираемся примерно раз в году на праздничный ужин. Потому что у всех нас есть дети и столько всего происходит, но я их просто обожаю, это безумие. Я чувствую себя такой счастливой. Я знаю их уже 22 года.

Кейлинг работала над сериалом как сценарист, написала сюжет к 18 эпизодам «Офиса».