Для Crimson Desert вышел первый патч с улучшенным управлением и множеством доработок

Для Crimson Desert вышел первый патч с улучшенным управлением и множеством доработок
Студия Pearl Abyss выпустила первый патч для игры Crimson Desert. Апдейт под версией 1.00.03 уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.

Так, главным изменением патча стало улучшение управления — отклик на команды игроков стал куда быстрее и плавнее. Авторы также доработали механику прыжка, добавили кнопки для быстрого доступа в инвентарь, уменьшили число ударов для рубки деревьев, улучшили читаемость головоломок, исправили некоторые баги, добавили хранилище для предметов в лагере Серогривых и больше точек для быстрого перемещения, а также внесли множество других изменений в новинку.

Авторы Crimson Desert заявили, что продолжат выпускать патчи на основе отзывов геймеров. Игроков ждут новые правки управления, механик и устранение багов.

Crimson Desert: большой гайд для новичков. Как сэкономить ваши нервы и время
