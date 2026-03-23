«Мы в безопасности»: Джейсон Момоа — о крупнейшем наводнении на Гавайях

22 марта на Гавайях произошло сильнейшее наводнение. По данным местных властей, более 2000 человек остались без электроснабжения и столкнулись с другими последствиями водной стихии. Общий ущерб бедствия оценивается как минимум в $ 1 млрд.

Ситуацию уже прокомментировал актёр Джейсон Момоа, который в этот момент находился у себя дома в Оаху. Как оказалось, звезда «Форсажа 10» оказался среди пострадавших — ему пришлось эвакуироваться вместе со своей семьёй на другую часть острова, сейчас он и его близкие в безопасности.

Со мной семья. Мы уехали с Северного берега, многие спрашивают. У нас отключилось электричество. Сейчас мы в безопасности, но есть много тех, кто не был в безопасности, поэтому мы отправляем им всю нашу любовь. Северный берег сейчас довольно суровый. Так что, надеюсь, все в безопасности и выберутся. Берегите себя.

Как отмечают учёные, наводнение на Гавайях стало крупнейшим за последние 20 лет. Ожидается, что в течение ближайших дней власти вернут электроснабжение в большинство домов в Оаху и займутся восстановлением острова после стихийного бедствия.