Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки криминального сериала «Мосгаз. Дело №12»

Начались съёмки криминального сериала «Мосгаз. Дело №12»
Комментарии

Киностудия «Русский проект» объявила о старте производства сериала «Мосгаз. Дело №12». Новый сезон детективного шоу будут снимать несколько месяцев, после чего он выйдет в онлайн-кинотеатре Okko и на Первом канале.

«Мосгаз. Дело №12» продолжит историю знаменитого «Мосгаза» и его спин-оффов. События продолжения развернутся в 1984 году, когда в СССР зарождается автомобильная мафия со своими жестокими правилами и несметными доходами. Команда МУРа под руководством Сони Тимофеевой расследует цепь загадочных убийств, которые не похожи на примитивные бандитские разборки, а скорее напоминают сложные многоходовые головоломки. В дело вновь вступает майор в отставке Черкасов, который пытается доказать невиновность своего сына.

Режиссёром сериала выступает Евгений Звездаков, работавший над двумя предыдущими сезонами проекта: «Последнее дело Черкасова» и «Метроном». Главную роль в шоу исполнит Андрей Смоляков («Движение вверх»).

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android