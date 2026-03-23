Начались съёмки криминального сериала «Мосгаз. Дело №12»

Киностудия «Русский проект» объявила о старте производства сериала «Мосгаз. Дело №12». Новый сезон детективного шоу будут снимать несколько месяцев, после чего он выйдет в онлайн-кинотеатре Okko и на Первом канале.

«Мосгаз. Дело №12» продолжит историю знаменитого «Мосгаза» и его спин-оффов. События продолжения развернутся в 1984 году, когда в СССР зарождается автомобильная мафия со своими жестокими правилами и несметными доходами. Команда МУРа под руководством Сони Тимофеевой расследует цепь загадочных убийств, которые не похожи на примитивные бандитские разборки, а скорее напоминают сложные многоходовые головоломки. В дело вновь вступает майор в отставке Черкасов, который пытается доказать невиновность своего сына.

Режиссёром сериала выступает Евгений Звездаков, работавший над двумя предыдущими сезонами проекта: «Последнее дело Черкасова» и «Метроном». Главную роль в шоу исполнит Андрей Смоляков («Движение вверх»).