Сарик Андреасян снимет экранизацию «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», Кинокомпания братьев Андреасян и ТНТ поработают над фильмом по «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях». Режиссёром картины выступит сам Сарик Андрасян.

Деталей об актёрском составе или дате старте съёмок пока нет, однако сам Андреасян уверяет, что старается снимать кино как для детей, так и для их родителей.

В последнее время кино становится местом для всей семьи. И мне нравится эта тенденция. Говорю, как отец четырёх детей: мне приятно смотреть фильмы вместе с ними, а после обсуждать. Я стараюсь сам производить именно такой контент, чтобы мне не было стыдно не только перед ребёнком, но и перед его родителями.

Дату выхода пока тоже не называют.