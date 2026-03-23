Арнольд Шварценеггер вернулся к тренировкам для съёмок в фильме «Король Конан»

В начале марта американский актёр Арнольд Шварценеггер анонсировал фильм «Король Конан» — третью часть знаменитой серии боевиков. Бывший губернатор Калифорнии заявил, что обязательно появится в ленте и «надерёт людям задницы».

Как сообщает издание National Enquirer, 78-летний Шварценеггер уже начал подготовку к роли и вернулся к активным тренировкам. Звезда «Терминатора» также соблюдает строгий рацион и хочет предстать в своей наилучшей форме во время будущих съёмок. Когда они начнутся, неизвестно.

Актёр занимается в тренажёрном зале

Фото: Соцсети Арнольда Шварценеггера

Будущий «Король Конан» станет третьей частью серии, которую запустили в начале 1980-х. Она рассказывает о мощном и очень умелом воине Конане, который вырос в рабстве и поклялся отомстить убийцам своих родителей. Сам Арнольд Шварценеггер сыграл главную роль в обоих фильмах, которые собрали на двоих около $ 100 млн в прокате.

Материалы по теме
Режиссёр «Миссии невыполнима» снимет фильм «Король Конан» с Арнольдом Шварценеггером
