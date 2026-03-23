В The Sims 4 пройдёт коллаборация с YouTube-каналом Lofi Girl

Компания Electronic Arts опубликовала тизер будущей коллаборации серии The Sims и YouTube-канала Lofi Girl. Разработчики опубликовали небольшой ролик, в котором девочка переодевается в свой знаменитый зелёный свитер и отправляется делать уроки.

Никаких подробностей будущего события пока нет — их должны объявить вечером 23 марта. Ожидается, что в The Sims 4 добавят какие-то предметы в стилистике Lofi Girl и, возможно, ту самую музыку на фоне.

Lofi Girl — один из самых популярных независимых музыкальных каналов на YouTube. На нём ведутся непрерывные трансляции расслабляющей музыки в жанре «лоу-фай», предназначенные для работы, учёбы и другой деятельности.