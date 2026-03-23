«Раньше было по-другому». Pokimane — об отношении к девушкам в онлайн-играх

Стримерша Иман Pokimane Анис на трансляции высказалась об изменении отношения к девушкам в онлайн-играх за последние годы.

По словам Pokimane, 10-15 лет назад атмосфера была значительно дружелюбнее — игроки проявляли доброжелательность и дарили подарки. Сейчас же девушки всё чаще сталкиваются с негативом и избегают голосового чата.

Вы помните, что было 10-15 лет назад? Если девушка играла в онлайн-игры, люди были невероятно добрыми. Они дарили тебе разные вещи. Сегодня же девушки немного боятся играть в онлайн-игры и использовать микрофон. Обидно, что молодые девушки, которые только начали играть, думают, что так было всегда. Это самое грустное. Не поймите меня неправильно — всегда были проблемы с предрассудками. Просто тогда это не ощущалось так плохо, как сейчас.