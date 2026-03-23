Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Honkai: Star Rail скоро добавят кооператив — инсайдеры

Комментарии

Инсайдеры сообщили о возможном появлении кооперативного режима в Honkai: Star Rail.

Начиная с обновления 4.2 другие игроки смогут посещать вагон поезда. Тестирование проводилось на приватном сервере с участием более трёх игроков одновременно, однако точный лимит для официальных серверов неизвестен. Ожидается, что в дальнейшем совместная игра может распространиться и на другие активности.

Релиз юбилейного патча 4.2 состоится 22 апреля, и, как отмечали ранее HoYoverse, обновление будет одним из самых крупных за последнее время. Помимо возможного кооператива, в патче ожидаются новые персонажи Серебряный Волк ур. 999 и Эванесса, а также баффы для Светлячка, Хохо, Зеле и Вельта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android