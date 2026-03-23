Новое аниме по «ДжоДжо» обошло в рейтинге «Фрирен» — фанаты устроили «войну оценок»

Первый эпизод седьмой части аниме «Невероятных приключений ДжоДжо» под названием «Гонка “Стальной Шар”» вышел на Netflix 19 марта и сразу возглавил рейтинг MyAnimeList, сместив оба сезона «Фрирен». После этого сериал столкнулся с волной заниженных оценок.

На старте эпизод набрал 9.37 на MAL и 9.9 на IMDb. Однако после достижения первого места оценки начали снижаться — до 9.25 на MAL и 9.7 на IMDb. Этого оказалось достаточно, чтобы «Гонка “Стальной Шар”» опустилась на вторую строчку, уступив первому сезону «Фрирен».

На Rotten Tomatoes зрительский рейтинг эпизода составляет 98%. Ситуация напоминает недавнее противостояние фанатов «Рыцаря Семи Королевств» и «Во все тяжкие», когда обе стороны массово занижали оценки конкуренту.