Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я уже позвонил Филони»: Джон Бойега — о возвращении Финна в «Звёздные войны»

Комментарии

Актёр Джон Бойега, исполнивший роль Финна в трилогии сиквелов «Звёздных войн», подтвердил, что общался с президентом Lucasfilm Дейвом Филони о возможном возвращении во франшизу. Об этом актёр заявил на панели конвенции MEGACON Orlando.

Когда один из зрителей крикнул «Позвони Дейву Филони», Бойега ответил:

На самом деле я уже это сделал.

Филони возглавил Lucasfilm в январе 2026 года, сменив Кэтлин Кеннеди. Бойега ранее критиковал Disney за обращение с его персонажем: в 2020 году актёр заявил, что темнокожего героя представили как ключевого, но затем отодвинули на второй план.

В случае возвращения Финн станет не первым персонажем трилогии сиквелов, вернувшимся во франшизу, — Дэйзи Ридли также готовится к съёмкам сольного фильма о Рей, анонсированного ещё в 2023 году. Ближайшей премьерой по «Звёздным войнам» станет фильм «Мандалорец и Грогу» — он выйдет в прокат 22 мая.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android