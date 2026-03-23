Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Финал First Stand по League of Legends собрал более 1,5 млн зрителей

Комментарии

В Сан-Паулу завершился турнир First Stand по League of Legends. Финальный поединок между G2 Esports и Bilibili Gaming собрал у экранов 1 500 730 одновременных зрителей. Встреча закончилась победой китайского коллектива со счётом 3:1.

Вторым по популярности стал полуфинал G2 против Gen.G — 1 464 642 зрителя. Европейский ростер оказался сильнее в той серии со счётом 3:0, но уступил в финале.

Суммарное время просмотра турнира составило 24 682 441 час при среднем онлайне в 604 468 человек. Общий эфир продлился 40 часов 50 минут, а медийная стоимость чемпионата оценена в $ 10,6 млн.

Всего в соревновании приняли участие восемь команд. Призовой фонд турнира составил $ 1 млн, из которых победитель — Bilibili Gaming — получил $ 250 тыс.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android