Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Авторы «Ил-2: Корея» показали кабину истребителя «F-84 Тандерджет» — релиз уже скоро
Студия 1C Game Studios опубликовала новый дневник разработки авиасимулятора «Ил-2: Корея», в котором показали кабину американского реактивного истребителя F-84 Thunderjet с финальными текстурами.

F-84 стал последним самолётом, необходимым для релизной версии игры. Ранее разработчики демонстрировали приборное оборудование кабины без текстур — теперь модель полностью готова. В ближайшие две недели истребитель попадёт в бета-тестирование.

Каждая такая кабина, каждый самолёт — это длительный путь, начинающийся со сбора информации, документов, фотографий, проходящий безумное количество итераций моделирования, программирования, текстурирования, настройки в проекте и тестов.

Фото: 1C Game Studios

Разработчики отметили, что F-84 не последний самолёт в «Ил-2: Корея», после релиза в игре появятся новые модели. Следующие дневники будут посвящены финальному виду карты и ландшафта.

Дата выхода игры пока не называется.

