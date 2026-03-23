Авторы «Ил-2: Корея» показали кабину истребителя «F-84 Тандерджет» — релиз уже скоро

Студия 1C Game Studios опубликовала новый дневник разработки авиасимулятора «Ил-2: Корея», в котором показали кабину американского реактивного истребителя F-84 Thunderjet с финальными текстурами.

F-84 стал последним самолётом, необходимым для релизной версии игры. Ранее разработчики демонстрировали приборное оборудование кабины без текстур — теперь модель полностью готова. В ближайшие две недели истребитель попадёт в бета-тестирование.

Каждая такая кабина, каждый самолёт — это длительный путь, начинающийся со сбора информации, документов, фотографий, проходящий безумное количество итераций моделирования, программирования, текстурирования, настройки в проекте и тестов.

Фото: 1C Game Studios

Разработчики отметили, что F-84 не последний самолёт в «Ил-2: Корея», после релиза в игре появятся новые модели. Следующие дневники будут посвящены финальному виду карты и ландшафта.

Дата выхода игры пока не называется.