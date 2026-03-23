By_Owl обвинила команду VooDooSh в обмане на турнире по Dota 2

Стримерша Юлия by_Owl Ивлева заявила, что команда GABEN BLESS стримера VooDooSh нарушила регламент «Суперкубка Медиа Кибер Лиги» по Dota 2. Турнир прошёл 21-22 марта в Москве, призовые победителям составили 2,5 млн рублей.

По условиям турнира суммарный рейтинг всех участников не должен превышать 45 000 MMR. Состав VooDooSh уложился в лимит с показателем 44 889. Однако после матча by_Owl обратила внимание на необычно высокую игру мидлейнера BevziFy, который был заявлен с рейтингом 5000.

Позже стримерша сообщила, что на самом деле под этим ником играл модератор команды VooDooSh с рейтингом 9800. По её словам, игрок недавно писал в чате, что «апнул 9800 за два дня».

Чел, который играл против нас в команде VooDooSh, был заявлен как 5 тысяч MMR игрок с ником BevziFy, а на самом деле это какой-то Bevzivert, у которого 9800. Это модер Mariachi, который буквально несколько дней назад писал «ой, у меня 9800, вот апнул за 2 дня».

VooDooSh прокомментировал ситуацию и считает, что победил честным путём:

Конечно, я понимаю Юльку и всех остальных, когда проигрываешь, а потом выясняется это. Я никого не осуждаю, вопрос 0. Я пришёл на ласт-слот погамать, и я рад, что победил, и считаю, что победил честно, мне *** [всё равно]. Я думаю, что если взять нашу тиму и даже Юлькину, там разница будет максимум в 2 косаря. То, что их мидер плохо сыграл мид, — это факт.

На данный момент организаторы турнира разбираются в ситуации.