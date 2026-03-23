Расписание выхода пятого, финального сезона сериала «Пацаны»
Уже 8 апреля состоится премьера пятого, финального сезона «Пацанов». В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды шоу отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда и ни один герой не застрахован от гибели.
В пятый сезон по традиции войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут две серии. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 20 мая.
Расписание выхода пятого сезона сериала «Пацаны»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 апреля
|2-я серия
|8 апреля
|3-я серия
|15 апреля
|4-я серия
|22 апреля
|5-я серия
|29 апреля
|6-я серия
|6 мая
|7-я серия
|13 мая
|8-я серия
|20 мая
Комментарии