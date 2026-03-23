Сериал Пацаны, 5-й сезон (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода пятого, финального сезона сериала «Пацаны»
Уже 8 апреля состоится премьера пятого, финального сезона «Пацанов». В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды шоу отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда и ни один герой не застрахован от гибели.

В пятый сезон по традиции войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут две серии. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 20 мая.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Пацаны»

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 апреля
2-я серия8 апреля
3-я серия15 апреля
4-я серия22 апреля
5-я серия29 апреля
6-я серия6 мая
7-я серия13 мая
8-я серия20 мая
