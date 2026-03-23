Сбер останется титульным партнёром Федерации компьютерного спорта России

Стратегическое сотрудничество Федерации компьютерного спорта России со Сбером продлено на 2026 год. В новом сезоне стороны подготовили ещё больше активностей для киберспортсменов и зрителей, также обновятся форматы некоторых турниров.

Сбер станет титульным партнёром восьми крупнейших соревнований под эгидой Федерации: чемпионата и Кубка России, студенческих и школьных лиг и международных чемпионатов. По прогнозам, общее количество участников данных турниров достигнет 70 тысяч человек. Лучшие игроки в разных дисциплинах получат дополнительные денежные призы.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил важность популяризации киберспорта: «Турниры ФКС для нас ценны прежде всего тем, что они развивают массовый киберспорт и объединяют широкое сообщество игроков и болельщиков. Поддерживая такие инициативы, мы создаём равные условия для молодых игроков, которые хотят развиваться в этой среде и выходить на профессиональный уровень. В новом сезоне мы продолжаем партнёрство с Федерацией и интегрируем в турниры собственные технологии, включая ГигаЧат, который стал титульным партнёром ряда соревнований».

Прокомментировал продление соглашения и Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит: «Мы прошли путь от точечной поддержки турниров до полноценного стратегического сотрудничества. Сбер активно включается в развитие флагманских соревнований Федерации для всех возрастов и уровней подготовки киберспортсменов — от школьников до профессиональных коллективов. В этом году мы продолжим сотрудничать по ключевым проектам прошлого года, а также аудитория увидит новые совместные турниры».

Первым крупным турниром в рамках партнёрства Федерации компьютерного спорта России и Сбера станет Школьная лига Сбера, финал которой состоится 28-29 марта на VK Play Арене в Москве. В рамках поддержки Сбер разыграет дополнительные денежные номинации по пяти видам программ и планирует пригласить к сотрудничеству известных киберспортсменов и стримеров.

Кроме того, в 2026-м Сбер обновит формат проведения своих собственных соревнований — финал IV Киберспортивного турнира Сбера по Dota 2 и Counter-Strike 2 впервые пройдёт в Москве, на сцене с болельщиками в зрительном зале. Теперь в турнире будет два отдельных дивизиона: для любителей и профессиональных киберспортсменов.

Список совместных турниров ФКС России и Сбера в 2026 году

— Школьная лига Сбера

— Всероссийская киберспортивная студенческая лига ГигаЧат

— Чемпионат России Сбера

— Чемпионат стран БРИКС на призы ГигаЧат

— Кубок России Сбера

— Играем везде с ГигаЧат

— Женский турнир Сбера

— Кибервосток Сбера

Сбер стал титульным партнёром Федерации компьютерного спорта России в 2025 году. Призовой фонд соревнований увеличился до 64,5 млн рублей. В рамках сотрудничества обновился фирменный стиль турниров, а для участников и зрителей появились дополнительные активности и возможности. Также Сбер провёл III Киберспортивный турнир.