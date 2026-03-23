Авторы «Ван Писа» от Netflix хотят выпустить 12 сезонов сериала за 20 лет

Продюсеры сериала «Ван Пис» от Netflix Марти Адельштайна и Бекки Клементс рассказали, что для адаптации всей манги потребуется 12 сезонов.

По словам Клементс, даже шести сезонов хватит лишь на половину глав манги — каждый восьмисерийный сезон сжимает около 45 эпизодов аниме, а всего их более тысячи.

У нас есть планы на множество сезонов. Если мы сделаем даже шесть сезонов, мы, вероятно, используем только половину глав манги. Это действительно может продолжаться и продолжаться.

Третий сезон уже находится в производстве в Южной Африке — Netflix стремится сократить разрыв между сезонами. Между первым и вторым сезонами прошло два с половиной года — второй сезон вышел 10 марта 2026-го.