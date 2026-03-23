Авторы «Ван Писа» от Netflix хотят выпустить 12 сезонов сериала за 20 лет

Авторы «Ван Писа» от Netflix хотят выпустить 12 сезонов сериала за 20 лет
Комментарии

Продюсеры сериала «Ван Пис» от Netflix Марти Адельштайна и Бекки Клементс рассказали, что для адаптации всей манги потребуется 12 сезонов.

По словам Клементс, даже шести сезонов хватит лишь на половину глав манги — каждый восьмисерийный сезон сжимает около 45 эпизодов аниме, а всего их более тысячи.

У нас есть планы на множество сезонов. Если мы сделаем даже шесть сезонов, мы, вероятно, используем только половину глав манги. Это действительно может продолжаться и продолжаться.

Третий сезон уже находится в производстве в Южной Африке — Netflix стремится сократить разрыв между сезонами. Между первым и вторым сезонами прошло два с половиной года — второй сезон вышел 10 марта 2026-го.

При таком темпе производства полная адаптация может занять от 15 до 20 лет. Даже при выпуске одного сезона в год финальный сезон выйдет не раньше 2035 года, что создаёт проблему с возрастом актёров — к 12-му сезону они будут заметно старше своих персонажей.

Материалы по теме
Второй сезон «Ван Писа» стартовал с 16 млн просмотров на Netflix — чуть хуже оригинала
Комментарии
