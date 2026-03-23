Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторам «Человек-паук: Через вселенные» предложили снять фильм о герое с живыми актёрами

Комментарии

Режиссёры анимационной франшизы «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Кристофер Миллер рассказали, что им предлагали снять фильм о Человеке-пауке с живыми актёрами.

На вопрос о том, был ли это основной фильм о Питере Паркере или один из спин-оффов Sony, режиссёры не дали прямого ответа. Говорить о возможном участии в будущем режиссёры также не стали — сейчас их приоритет заключается в завершении анимационной трилогии.

У нас есть целая Вселенная паука, которую нужно закончить. Мы на полпути.

Первый фильм франшизы вышел в 2018 году и получил «Оскар» за лучший анимационный фильм. Сиквел «Паутина вселенных» вышел в 2023 году и собрал более $ 690 млн в мировом прокате. Третья часть с подзаголовком «За пределами Вселенной» выйдет 20 июня 2027-го.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android