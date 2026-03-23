Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple планирует крупнейшее обновление линейки iPhone в истории — СМИ

Комментарии

Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил о крупнейших обновлениях iPhone в истории Apple. Разработку складного iPhone и юбилейной модели с полностью безрамочным экраном курирует Джон Тернус, который считается главным кандидатом на пост главы Apple после ухода Тима Кука.

Складной iPhone планируется к анонсу в сентябре 2026 года. Устройство будет раскладываться по типу книги — аналогично Samsung Galaxy Z Fold 7. Внутренний дисплей составит 7,7 дюйма, внешний — 5,3 дюйма. Аналитик Минг-Чи Куо ожидает две задние камеры, одну – фронтальную и кнопку питания с Touch ID вместо Face ID. Складка на экране будет уменьшена, но не устранена полностью. iOS 27 также оптимизируют под работу с двумя приложениями одновременно.

Юбилейная модель к 20-летию iPhone может выйти в 2027 году. Устройство получит изогнутый стеклянный корпус без каких-либо вырезов в дисплее — фронтальная камера будет расположена под экраном.

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android