Apple планирует крупнейшее обновление линейки iPhone в истории — СМИ

Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил о крупнейших обновлениях iPhone в истории Apple. Разработку складного iPhone и юбилейной модели с полностью безрамочным экраном курирует Джон Тернус, который считается главным кандидатом на пост главы Apple после ухода Тима Кука.

Складной iPhone планируется к анонсу в сентябре 2026 года. Устройство будет раскладываться по типу книги — аналогично Samsung Galaxy Z Fold 7. Внутренний дисплей составит 7,7 дюйма, внешний — 5,3 дюйма. Аналитик Минг-Чи Куо ожидает две задние камеры, одну – фронтальную и кнопку питания с Touch ID вместо Face ID. Складка на экране будет уменьшена, но не устранена полностью. iOS 27 также оптимизируют под работу с двумя приложениями одновременно.

Юбилейная модель к 20-летию iPhone может выйти в 2027 году. Устройство получит изогнутый стеклянный корпус без каких-либо вырезов в дисплее — фронтальная камера будет расположена под экраном.