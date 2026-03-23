Автор «Проекта «Конец света» диктовал Райану Гослингу формулы на съёмках фильма

Райан Гослинг рассказал, что не смог освоить научные формулы для роли в фильме «Проект «Конец света». На съёмках ему помогал автор оригинальной книги Энди Уир.

По словам актёра, точность вычислений была принципиальна для Уира — записи на доске должны были содержать настоящие работающие уравнения, а не произвольные числа. Запомнить формулы Гослинг не смог, поэтому попросил Уира диктовать их через спрятанный наушник.

Были сцены, где я рисовал на доске и должен был решать сложные космические математические задачи. Энди хотел, чтобы это была настоящая работающая космическая математика. Запоминать эти уравнения было для меня очень сложно. Поэтому я вставил наушник и попросил Энди зачитывать их мне. Он буквально был у меня в голове, в ухе, помогая на каждом шагу.

«Проект «Конец света» рассказывает историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Фантастическую ленту уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, до России картина доберётся 26-го числа.