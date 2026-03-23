Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Телеграм» полностью выплатил долг в $ 2,35 млрд — Павел Дуров

Основатель «Телеграма» Павел Дуров сообщил, что мессенджер полностью погасил долг по облигациям, выпущенным в 2021 году. Тогда компания привлекла $ 2,35 млрд у инвесторов на развитие платформы.

Проще говоря, пять лет назад «Телеграм» занял крупную сумму у инвесторов, пообещав вернуть деньги с процентами. Теперь долг закрыт полностью. Часть суммы компания вернула напрямую, а часть — за счёт нового займа в 2025 году, когда «Телеграм» привлёк $ 1,7 млрд на улучшенных условиях.

По словам Дурова, выплатить долг удалось благодаря тому, что с 2021 года «Телеграм» запустил монетизацию — подписку Premium, рекламу и другие платные сервисы. В 2024 году мессенджер впервые стал прибыльным. Аудитория «Телеграма» превышает 1 млрд пользователей.

