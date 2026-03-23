Первый тизер «Ранчо Даттонов», спин-оффа «Йеллоустоуна» — премьера 15 мая

Первый тизер «Ранчо Даттонов», спин-оффа «Йеллоустоуна» — премьера 15 мая
Студия Paramount+ опубликовала первый тизер нового спин-оффа «Йеллоустоуна» — «Ранчо Даттонов». Сериал выйдет 15 мая сразу с двумя эпизодами.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount+. Права принадлежат Paramount.

Девятисерийный проект продолжает историю Бет Даттон и её мужа Рипа — Келли Райли и Коул Хаузер вернулись к своим ролям. По сюжету пара начинает новую жизнь на ранчо в Техасе после событий пятого сезона «Йеллоустоуна», где Бет убила своего брата Джейми. Теперь им предстоит столкнуться с жестоким соперничающим ранчо, которое готово на всё ради защиты своей империи.

«Ранчо Даттонов» — второй спин-офф «Йеллоустоуна» в 2026 году. В марте состоялась премьера «Реки Мадисон» про семью Клайберн.

