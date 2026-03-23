Вышел тизер аниме «Герб демонов» от автора «Мастера меча онлайн» — премьера в 2026 году

Студия Production I.G представила тизер аниме «Герб демонов» — адаптации новой серии ранобэ Рэки Кавахары, автора «Мастера меча онлайн» и «Ускоренный мир». Премьера запланирована на 2026 год.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Japan. Права принадлежат Warner Bros.

Сюжет рассказывает о шестикласснике Юме Асихаре и его сестре-близнеце Саве, которые играют в первую VRMMORPG с полным погружением. После победы над боссом виртуальный мир начинает сливаться с реальностью — люди превращаются в монстров, а смерть в игре становится настоящей. Серия ранобэ выходит с 2022 года и насчитывает четыре тома.