Первые тесты Intel Core 250K Plus и 270K Plus в играх — бюджетные и мощные чипы

Зарубежные издания протестировали новые процессоры Intel — Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus. Оба чипа оказались заметно мощнее предшественников при более низкой цене.

В играх 250K Plus на 12% быстрее предшественника 245K при средних настройках и на 9% — при максимальных. В сравнении с AMD Ryzen 5 9600X прирост скромнее — около 2-3%. 270K Plus протестировали в четырёх играх — F1 2024, CS 2, Cities: Skylines II и Cyberpunk 2077 — и он показал себя одним из самых мощных процессоров в линейке Intel. В F1 2024 чип обогнал AMD Ryzen 9 9950X при потреблении на 36% меньше энергии.

Потребляет 250K Plus 154 Вт — на 57% больше Ryzen 5 9600X в рабочих задачах, однако в играх показатели выравниваются.

Обозреватели считают, что оба процессора — то, что Intel должна была выпустить ещё в 2024 году. Ничего революционного, но ощутимый прирост в играх за меньшие деньги. По мнению специалиста Linus Tech Tips, AMD теперь придётся пересмотреть цены на свои будущие чипы.