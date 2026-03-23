Team Falcons выбила FURIA с BLAST Open Rotterdam 2026 по CS 2

Team Falcons справилась с FURIA в матче на выживание на BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1: 13:11 на Mirage, 13:16 на Dust2 и 13:10 – на Nuke.
По итогам лучшим игроком серии стал Максим m0NESY Осипов с KD 65-45 при рейтинге 1,36. На решающей карте «соколы» отыгрались с 3:9 до 13:10. Марек YEKINDAR Галинскис из FURIA также в ходе серии сломал мышку.
FURIA покинула турнир на седьмом-восьмом месте, заработав $ 10 тыс. Team Falcons же прошла в плей-офф вслед за Vitality, PARIVISION и NAVI.
BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.