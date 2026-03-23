Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Team Falcons выбила FURIA с BLAST Open Rotterdam 2026 по CS 2

Team Falcons выбила FURIA с BLAST Open Rotterdam 2026 по CS 2
Team Falcons справилась с FURIA в матче на выживание на BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1: 13:11 на Mirage, 13:16 на Dust2 и 13:10 – на Nuke.

CS 2. BLAST Open Spring 2026 . Группа A. Финал (нижняя сетка)
23 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 1
FURIA

По итогам лучшим игроком серии стал Максим m0NESY Осипов с KD 65-45 при рейтинге 1,36. На решающей карте «соколы» отыгрались с 3:9 до 13:10. Марек YEKINDAR Галинскис из FURIA также в ходе серии сломал мышку.

FURIA покинула турнир на седьмом-восьмом месте, заработав $ 10 тыс. Team Falcons же прошла в плей-офф вслед за Vitality, PARIVISION и NAVI.

BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

«Может, стоит убрать одно эго?». Тренер NAVI B1ad3 — о Team Falcons в CS 2
